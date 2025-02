Negociação com Botafogo tem reviravolta, e Vasco Matos segue no Santa Clara

Alterações em acordo verbal e equivalência de licenças afastam comandante do Alvinegro e o faz renovar contrato com equipe de Portugal

Quando tudo parecia certo para que Vasco Matos fosse o novo treinador do Botafogo, uma reviravolta mudou de vez o panorama das negociações. Afinal, nas primeiras horas da desta quarta-feira (19), o Santa Clara, de Portugal, anunciou a extensão do contrato do comandante até 2027. A informação é do portal “Uol”.

Apesar de estar animado com a possibilidade de ingressar no futebol brasileiro, o treinador não terá essa oportunidade no momento. Isso porque o Alvinegro não conseguiu dar garantias de que o técnico pudesse exercer seu cargo em nível máximo, em torneios como a Libertadores.