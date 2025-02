Jornalista deixa a Globo após insatisfação envolvendo Denílson Show

Bárbara Coelho estaria incomodada de deixar o 'Esporte Espetacular' e fazer parte da bancada do novo programa do SporTV

A jornalista Bárbara Coelho está se despedindo da Globo após 12 anos de carreira na emissora. O motivo estaria relacionado à sua insatisfação com mudanças no Esporte Espetacular.

Fontes de bastidores revelam que Bárbara não ficou satisfeita com a troca do programa, que antes era exibido nas manhãs de domingo, para uma nova atração aos domingos à noite no SporTV, ao lado de André Rizek e Denílson.