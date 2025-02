Corinthians vacila no segundo tempo e fica apenas no empate contra a Universidad Central

Timão dominou o primeiro tempo e abriu o marcador. Porém, diminuiu o ritmo na segunda etapa e volta em igualdade da Venezuela / Crédito: Jogada 10

A estreia do Corinthians na fase preliminar da Libertadores não esteve perto daquilo que o torcedor esperava. Na noite desta quarta-feira (19), o Timão dominou o primeiro tempo, saiu na frente, mas ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Universidad Central, em Caracas. O resultado não é dos piores, já que o Timão depende apenas de um empate em casa para avançar de fase. Entretanto, o Coringão decepcionou na sua atuação, devido ao nível do adversário, principalmente na segunda etapa.

Corinthians pressiona e Carrillo abre o placar A partida começou com pressão total do Corinthians, como o esperado. Na primeira oportunidade, Memphis recebeu na área, mas tentou o toque ao invés de finalizar. Apesar do domínio alvinegro e de circular a área adversária, o Timão produzia pouco. Carrillo voltou a assustar somente depois do 30′, após chute que desviou na defesa e parou em defesa de Silva.

Depois, Memphis recebeu na área e chutou fraco para defesa do goleiro. O Universidad assustou com Granko, que aproveitou sobra na área e parou em André Ramalho, que travou na pequena área. O susto fez com que o Corinthians fosse fatal no ataque. O holandês achou Carrillo na marcação, que tirou da marcação e bateu firme para abrir o placar. Antes do intervalo, os venezuelanos ainda chegaram em chute de fora da área de Cuesta, que parou em defesa de Hugo Souza. O Timão ainda teve uma oportunidade na primeira, quando Matheusinho cruzou para Yuri Alberto na área, mas o atacante chutou por cima. Timão diminui o ritmo e sofre o empate O Timão começou a segunda etapa tendo a primeira oportunidade. João Pedro aproveitou cruzamento na área e cabeceou para fora. Os venezuelanos responderam em chute cruzado de Sosa, que Hugo conseguiu defender. O Corinthians deu a resposta após uma boa troca de passes, em que a bola ficou para Yuri Alberto, que chutou triscando o travessão.