Betis x Gent: onde assistir, escalações e arbitragem

Betis e Gent se enfrentam em jogo decisivo na Liga Conferência 2024/25. Nesta quinta-feira (20), a bola rola no Benito Villamarin, em Sevilha, às 14h45 (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da terceira maior competição de clubes do futebol europeu. No primeiro duelo, o time espanhol encaminhou a classificação com uma grande vitória por 3 a 0, fora de casa, com gols de Antony, Bakambu e Altimira.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).