Sport anuncia contratação do meia Sérgio Oliveira

Jogador português assinou com o Leão até o fim de 2026; com passagens por Porto e Roma, atuou pelo Olympiakos na última temporada

O Sport anunciou a contratação do meia Sérgio Oliveira, de 32 anos, que estava no Olympiacos, da Grécia. O potuguês desembarcou no Recife na noite do último domingo (16) e assinou com o Leão até dezembro de 2026.

Com o anúncio, o clube chegou à 11ª contratação na temporada, que marca o retorno do time à Séria A do Brasileirão após três anos. Anteriormente, também chegaram os zagueiros Antônio Carlos e João Silva, os laterais Hereda e Matheus Alexandre, os meias Hyoran e Rodrigo Atencio, além dos atacantes Gonçalo Paciência, Gustavo Maia, Carlos Alberto e Pablo.