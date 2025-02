Shakira volta atacar Gerard Piqué em turnê pela América do Sul

A cantora também fez menções ao ex durante a passagem da “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” pelo Brasil

Shakira realmente fez do limão uma limonada e transformou o luto do conturbado divórcio com Gerard Piqué na “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”. Com a maioria das faixas dedicadas ao ex, visto que o álbum expõe fases desde a descoberta da traição à superação, torna-se natural menções ao ex-jogador durante as apresentações – bem como ocorreu no Brasil. E no Peru não foi diferente.

Com uma turnê basicamente pautada no exaustivo e penoso divórcio, Shakira falou sobre as renúncias que fez por Gerard em seu show mais recente no Peru. Sem mencionar nomes, ela cita que se “mudou para um país socialista” e que “até aprendeu sobre futebol”.