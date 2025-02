Rwan Cruz fala sobre ser substituto de Tiquinho no Botafogo: ‘Sei que mereço estar aqui’

Dias depois da estreia com a camisa do Botafogo, Rwan Cruz conversou com a imprensa e se apresentou, de forma oficial, na tarde desta terça-feira (18) no Estádio Nilton Santos. Assim, o jogador, que defendia as cores do Ludogorets, da Bulgária, descreveu que estar no alvinegro é a realização de um sonho e afirmou que não sente pressão ao ser o substituto de Tiquinho Soares, que foi para o Santos.

“Estar vestindo a camisa do Botafogo é a realização de um sonho pelo tamanho e as últimas conquistas. A régua está alta e para estar aqui tem que ter um alto nível. Me sinto preparado e vou provar que tenho capacidade de estar aqui”, disse.