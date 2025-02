PSG x Brest: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogo de volta as repescagem da Champions, Como fez 3 a 0 fora de casa, na ida, Paris é muito favorito para avançar às oitavas / Crédito: Jogada 10

PSG e Brest fazem um duelo francês pela Champions nesta quarta-feira, às 14h45 (de Brasília), no Parc des Princes, em Paris. Trata-se do jogo de volta da repescagem. Como venceu fora de casa por 3 a 0 na ida, o Paris, tudo indica, deve confirmar sua presença na próxima fase. Afinal, perdendo por até dois gols, se garante. Caso o Brest vença por três gols de diferença, a decisão vai para pênaltis. O time do interior francês só passa diretamente se conseguir uma improvável goleada por 4 ou mais gols de diferença. Onde assistir Os canais TNT e Max transmitem a partir das 14h45 (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o PSG O atacante Zaire-Eméry não se recuperou de lesão e segue fora. Contudo, Doué, que vem substituindo o titular, está em ótima fase e é um dos principais municiadores de Dembélé. Este último faz uma temporada fantástica e vem sendo decisivo para o PSG nas últimas partidas. Foi responsável direto pela reação do time na Champions, que correu o risco de não se classificar nem mesmo para a repescagem. Dos brasileiros Marquinhos segue como titular. O jogador da Seleção, na rodada pasada, alcançou 100 jogos de Champions. Já o zagueiro Beraldo é banco.

Um dos alicerces do setor de criação do PSG, Fabían Ruiz, doisse, em coletiva nesta taerçafeira, que o PSG começou mal, mas encontrou seu rumo: