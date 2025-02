Pituca admite fase ruim no Santos: ‘Me cobro muito todos os dias’

Volante perdeu espaço no time titular no duelo contra o Água Santa, mas cobra melhora individual para ajudar o Peixe o mais breve possível / Crédito: Jogada 10

Diego Pituca vem vivendo um momento delicado no Santos. Apesar da vitória por 3 a 1 em cima do Água Santa, no último domingo (16/02), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista, o volante não viveu uma noite boa. Além de perder espaço no time titular para Gabriel Bontempo, o jogador entrou nos minutos finais do embate, errou alguns passes e irritou o torcedor.

O momento ruim é reconhecido pelo próprio volante. Em texto publicado nas suas redes sociais, Pituca admitiu que seu futebol no Santos está abaixo do esperado, mesmo se esforçando diariamente nos treinamentos. Contudo, o jogador espera seguir vivendo grandes momentos com o Peixe.