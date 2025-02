Palmeiras avança pela contratação do zagueiro Micael

Verdão ajusta últimas pendências com a MLS (Liga de Futebol dos Estados Unidos) para contratar o zagueiro do Houston Dynamo

O Palmeiras avançou para a contratação do zagueiro Micael, do Houston Dynamo (EUA). O clube alviverde ajusta pendências finais com a MLS (Liga de Futebol dos Estados Unidos) para assinar e anunciar a contratação do defensor nos próximos dias. A informação é do “ge”.

O acordo entre as partes está definido. No entanto, toda transferência precisa passar por um crivo da Liga, que dá o aval para qualquer movimentação. A tendência, aliás, é que o anúncio do jogador aconteça na próxima semana.