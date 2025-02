Nova ‘onda’? Flamengo sofre com lesões mesmo com rodízio do elenco

Alex Sandro, Ayrton Lucas, Juninho e Michael estão com problemas físicos e entregues ao departamento médico do clube

Para tentar evitar desgaste dos jogadores, o técnico Filipe Luís realiza um rodízio no elenco do Flamengo . Contudo, o time sofre com desfalques por conta de lesões e dores musculares neste início da atual temporada. O último foi o atacante Michael, que sofreu uma lesão na coxa esquerda diante do Vasco e será desfalque da equipe nas próximas partidas . Além dele, Alex Sandro, Ayrton Lucas e Juninho também estão entregues ao departamento médico.

No Fla-Flu, Alex Sandro saiu de campo aos 8 minutos com lesão muscular na coxa, grau um, confirmada por exame de imagem. Contra o Botafogo, o centroavante Juninho deu lugar a Bruno Henrique aos 12 minutos com dores musculares. Ele, aliás, tem chance de voltar para os confrontos da semifinais.

Também contra o Fluminense, Ayrton Lucas sofreu um trauma no joelho esquerdo no Fla-Flu e se queixou de dores. Assim, o lateral ficou fora contra o Botafogo e Vasco por precaução. Ele tende a retornar aos gramados contra o Maricá.

No clássico entre Flamengo e Botafogo, após sentir dores em decorrência de um choque em disputa de bola ainda no primeiro tempo, o atacante Juninho sofreu um edema muscular na coxa direita, local do trauma. Por conta disso, ele não ficou à disposição do técnico Filipe Luís diante do Vasco.

Reformulação no DM do Flamengo

No ano passado, em momentos decisivos da temporada, as lesões musculares “apareceram” no Flamengo. Gabigol, De Arrascaeta, De la Cruz e Michael ficaram fora de algumas partidas. Contra o Bolívar, pela Libertadores, antes de sofrer a lesão no joelho, Pedro também saiu de campo no primeiro tempo com problemas na coxa. Matías Vinã, assim como camisa 9, segue em recuperação de grave lesão.