Lucas Paquetá sofre lesão no tornozelo em treino do West Ham

Lucas Paquetá sofreu uma lesão no tornozelo durante o treino do West Ham nesta terça-feira (18), no Centro de Treinamento de Rush Green. O meio-campista da Seleção Brasileira passará por exames médicos nesta quarta, a fim de saber a gravidade. O clube inglês ainda não se manifestou oficialmente sobre o episódio, mas a notícia foi publicada em diversos veículos de comunicação da Inglaterra. Entre eles o “The Athletic”, informando que o jogador foi retirado da atividade por precaução.

Já o "Standard Sport" publicou que o brasileiro ficou devastado com a lesão. Assim, seguir sendo monitorado de perto pela equipe médica do West Ham. No fim de janeiro, o meia sofreu uma lesão na virilha.