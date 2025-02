Lista atualizada! Jogadores do Real Madrid donos de clubes de futebol

Vini Jr, de acordo com ‘A Bola’, adquiriu entre 70% a 80% das ações do clube FC Alverca SAD da, II Liga, que ocupa a vice-liderança da 2ª divisão de Portugal atualmente. O clube português oficializou a venda da SAD (espécie de SAF) para um grupo de investidores brasileiros e espanhóis liderado por Vinicius Júnior.

Dois jogadores jovens do Real Madrid já possuem negócios no futebol: Mbappé e Vini Jr. Ambos já são donos de clubes. O francês adquiriu ações de uma equipe francesa em setembro do ano passado. Por outro lado, o brasileiro fechou negócio recentemente.

Segundo o jornal Record, o custo da operação girou em torno de 10 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 60 milhões. Fundado em setembro de 1939, o Futebol Clube de Alverca é oriundo do subúrbio de Lisboa, na cidade que leva o nome do time. O azul e o vermelho se destacam como as principais cores e sua alcunha se refere ao “maior do Ribatejo”.

Outro jogador do Real Madrid

Mbappé é sócio majoritário do SM Caen, da segunda divisão do Campeonato Francês. Ele adquiriu 80% das ações do clube por meio da sua empresa “Interconnected Venture”. Ele desembolsou 15 milhões de euros no negócio (aproximadamente R$90 milhões). Dessa forma, os outros 20%, pertence ao empresário francês Pierre-Antoine Capton. Aliás, ele se tornou o sócio majoritário mais jovem de um clube de futebol.