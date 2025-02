Jô deixa o Itabirito e não segue para a Série D do Campeonato Brasileiro

Jô havia assinado contrato com o Itabirito no início de 2024, com o objetivo exclusivo de disputar o Campeonato Mineiro

O atacante Jô deixou o Itabirito após a disputa do Campeonato Mineiro. Sua saída foi confirmada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o que significa que ele não continuará com o clube na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

Jô havia assinado contrato com o Itabirito no início de 2024, com o objetivo exclusivo de disputar o Campeonato Mineiro. O contrato era curto, justamente planejado para o torneio estadual, e em nenhum momento cogitaram a possibilidade de ele jogar a Série D pelo clube.