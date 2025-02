Flamengo e empresário de Gerson ‘aparam’ arestas após cobrança

Pai e agente do volante, Marcão tem reunião com diretor José Boto depois de forte posicionamento sobre aumento salarial para jogador

O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, teve uma reunião com Marcão, pai e empresário do volante Gerson, na última segunda-feira (17). Nesse encontro, eles falaram sobre o momento do jogador, a proposta do Zenit e o posicionamento público do agente. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande.

Aliás, a reunião teve um desfecho positivo para ambas as partes. Marcão entendeu que o melhor nesse momento é focar no Flamengo e na disputa do Super Mundial no meio do ano. O assunto renovação será discutido futuramente, pois o atual vínculo vai até dezembro de 2027.