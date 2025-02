Diretor do Flamengo cobra fair play financeiro: ‘Tem que punir’

José Boto também destaca competitividade do Brasileirão, opina sobre o uso de gramado sintético no Brasil e sugere solução

O diretor do Flamengo, José Boto, se posicionou sobre o fair play financeiro no futebol. O dirigente do Rubro-Negrou comparou as realidades dos clubes brasileiros com os europeus e pediu punições para aqueles que não honram com seus pagamentos.

”Por aquilo que percebo, não existe um fair play financeiro. Temos alguns clubes que nos devem dinheiro e não pagam. Isso na Europa é impossível, pois fazíamos queixa na Uefa e havia transfer ban depois de 3 meses. Tem que se pensar isso no Brasil. Não se pode concorrer com concorrência desleal. Nós temos os salários todos em dia, as contas em dia, contra um oponente que não tem. Em qualquer área da sociedade, a concorrência não é saudável. É algo que a CBF tem que pensar, de punir quem não paga”, disse antes de completementar em entrevista à “ESPN”.