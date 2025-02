Cuca cita condições adversas do jogo e exalta garra do Atlético

O Atlético-MG venceu o Tocantinópolis por 2 a 0 nesta terça-feira (18) e, assim, avançou para a segunda fase da Copa do Brasil. O técnico Cuca avaliou o resultado e listou algumas condições adversas do confronto.

“O mais importante é isso (a classificação). As condições estavam muito adversas, não adianta citar o tanto de condições, você viajar 4h30 depois do almoço para jogar, em um calor desse, com um gramado assim, com a torcida do adversário muito entusiasmada, e com o adversário cheio de perna para correr, daí o jogo fica equilibrado”, disse o técnico após a partida.