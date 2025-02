Coritiba anuncia empréstimo de goleiro do Fluminense

Atleta de 24 anos assina contrato com clube paranaense até o fim da temporada

“O goleiro, de 24 anos, chega para fazer parte do nosso elenco na temporada 2025. Pedro Rangel chega ao Verdão por empréstimo junto ao Fluminense”, diz o comunicado do Coxa.

O Coritiba anunciou, nesta terça-feira (18), a contratação do goleiro Pedro Rangel. O atleta de 24 anos chega por empréstimo junto ao Fluminense , com vínculo até o fim da temporada.

Após ser anunciado como reforço do Coritiba, o goleiro deixou um recado para os torcedores do time paranaense. Confira no vídeo abaixo: