Copa do Brasil 2025: veja confrontos, equipes, datas e regulamento

Torneio nacional terá início no dia 18 de fevereiro e terminará em 9 de novembro, com aumento na premiação e fortes emoções nos duelos / Crédito: Jogada 10

Vai começar mais uma edição da Copa do Brasil. Um dos torneios mais emocionantes e democráticos do calendário do futebol brasileiro terá início nesta semana. Assim, 92 times de todas as regiões do país terão a oportunidade de disputar a competição, sendo 80 a partir da primeira fase e outras 12 que ingressarão na terceira. Entre os favoritos, estão o atual campeão Flamengo, sob o comando do técnico Filipe Luís, assim como Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo e São Paulo. Além disso, outros grandes almejam o troféu, que traz benefícios esportivos e financeiros, como Corinthians, Grêmio, Inter, Fluminense, Atlético-MG e Vasco. De volta ao torneio, o Santos terá como novidade o retorno de Neymar, que ergueu a taça em 2010.

Regulamento e formato da disputa O torneio eliminatório terá início no dia 18 de fevereiro e terminará em 9 de novembro. Nesse sentido, a primeira fase começa já nesta semana e levará a campo 80 equipes, em duelos de jogo único. A CBF, portanto, decidiu, a partir desta edição, retirar a vantagem dos clubes visitantes nas duas primeiras fases. Isso porque, agora, a vaga, em caso de empate, será decidida nos pênaltis. Afinal, há oito anos, o regulamento da competição previa a classificação do clube visitante em caso de igualdade no placar. A equipe que joga fora de casa nas duas primeiras fases é a mais bem colocada no ranking da entidade.

A partir da terceira fase, jogos de ida e volta definem os times que seguem na competição na busca do título. Nesse sentido, mais doze equipes entram na disputa por estarem na Libertadores ou terem vencido determinados campeonatos na última temporada. Dessa forma, Botafogo, Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians e Bahia (classificados à Libertadores), Cruzeiro (classificado pela posição no Brasileirão 2024), Santos (campeão da Série B 2024), CRB (campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde) entram na competição. Premiação generosa A CBF definiu os valores das cotas financeiras da Copa do Brasil de 2025. Nesta primeira fase, os clubes da Série A do Brasileirão irão receber: R$ R$ 1.543.500, os da Série B: R$ 1.378.125, e os demais serão contemplados com R$ R$ 830 mil. Assim, o campeão do torneio pode garantir aos cofres mais de R$ 101 milhões.

Na última temporada, o Flamengo, que estreou na terceira fase por estar na Libertadores. Para 2025, aliás, a entidade realizou um reajuste de 5% na premiação para os clubes da Série A e tornou ainda mais atraente. Principais favoritos O Flamengo chega para defender o título e esteve nas três últimas finais, com dois títulos e um vice. Na temporada, o Rubro-Negro já conquistou a Supercopa e está mais organizado desde que Filipe Luís assumiu. Além disso, o Botafogo, que perdeu essa decisão, ainda está sem treinador, mas tem condições de fortalecer o elenco e também buscar o troféu inédito. Em solo paulistano, o Palmeiras fortaleceu seu elenco com as chegadas de Paulinho, ex-Atlético, e Facundo Torres, e segue como um dos favoritos na disputa. Já o São Paulo conquistou o título inédito em 2023 e tenta repetir o feito, agora sob o comando de Zubeldía. Dessa forma, com um elenco repleto de estrelas como Gabigol e Dudu, o Cruzeiro também espera engrenar em 2025 e chegar forte no certame.

Em seguida, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional, Santos, Vasco e Atlético-MG são os outros grandes que também já venceram o torneio em outra ocasião e podem beliscar o troféu novamente. Além disso, Fortaleza e Bahia estão na Libertadores, bem estruturados e sonham em fazer frente às equipes do Sul e Sudeste do Brasil. Retorno de estrelas do futebol nacional Esta edição da Copa do Brasil marcará também a volta de atletas que tiveram destaque com a camisa da Seleção Brasileira. Assim, entre eles, está Neymar, que retornou a o Santos depois de deixar o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Além dele, Oscar assinou com o São Paulo, clube que o formou. Dessa forma, o meia passou os últimos oito anos no Shanghai Port, onde conquistou três títulos do campeonato local Na sequência das novidades do futebol brasileiro, está o lateral-direito Danilo, que também pode atuar como zagueiro e estava na Juventus. O jogador, nesse sentido, assinou contrato até o fim de 2026 e fará novamente dupla com Alex Sandro, como aconteceu na Velha Senhora, Seleção, Porto e Santos. Ademais, Thiago Silva pouco teve chance de atuar na edição passada pelo Fluminense e agora irá jogar desde o início do torneio