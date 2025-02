Botafogo defende gramado do Nilton Santos após manifesto

Na nota, emitida via redes sociais, o Botafogo “reafirma a sua posição de defesa do gramado sintético”, chamando inclusive de “hipocrisia” dos que defendem irrestritamente o gramado natural. Afinal, segundo o texto, variados clubes apresentam condições que “podem gerar sérias consequências físicas” aos atletas.

O Botafogo se pronunciou na noite desta terça-feira (18) a respeito do manifesto realizado por jogadores contra o gramado sintético . Assim como fez o Palmeiras , também nesta terça, o Glorioso defendeu o gramado de seu estádio, o Nilton Santos, na zona norte do Rio de Janeiro.

O Botafogo também fala da qualidade dos jogos por conta do gramado, revelando elogios internacionais. A nota cita um recente “clássico” contra o Palmeiras, em que foi comparado a “jogo de Premier League”. A grama do Nilton Santos passou pelo processo de virar sintética no segundo semestre de 2023.

Confira o texto na íntegra

“Ciclicamente a discussão sobre o uso do gramado sintético vem à tona no futebol brasileiro. Nunca com embasamento científico, sempre com narrativas ou justificativas emocionais. O Botafogo traz fatos: sagrou-se campeão da América e Brasileiro sendo o clube que mais disputou jogos em 2024 (75 no total) em todo o mundo. Em 2023 e 24, com a implementação do gramado sintético, houve um aumento expressivo de partidas realizadas e, mesmo assim, reduziu-se o índice de lesões por jogo, sendo um dos clubes com menos indisponibilidade de atletas ao longo da temporada. O Glorioso ofereceu ao torcedor uma qualidade de espetáculo internacionalmente reconhecida e um recente clássico contra o Palmeiras foi comparado a “Jogo de Premier League”. Aos que alegam desequilíbrio em competições, o Botafogo foi o melhor visitante do Campeonato Brasileiro.

Este mesmo gramado já foi elogiado em dezenas de ocasiões por jogadores e técnicos de times do futebol brasileiro e sul-americano, que reconhecem a qualidade e a condição oferecida aos atletas.