Borussia Dortmund x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Borussia Dortmund e Sporting se enfrentam, nesta quarta-feira (19), às 14h45 (de Brasília), no jogo de volta dos playoffs da principal competição de clubes do planeta. A bola rola no Signal Iduna Park, na Alemanha, e os donos da casa contam com excelente vantagem após a vitória por 3 a 0 no primeiro duelo. Quem avançar encara Aston Villa ou Lille. O adversário será definido por sorteio na Uefa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e Max (streaming).