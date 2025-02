Benjamin Garré viaja ao Brasil e está perto de ser anunciado pelo Vasco

A informação é do canal ‘Atenção Vascaínos’. O jogador argentino aceitou a proposta de contrato por três anos com o clube e está próximo de ser anunciado oficialmente pelo Vasco.

O meia-atacante Benjamin Garré aceitou a proposta do Vasco e inicia sua viagem ao Brasil nesta quarta-feira (19). O argentino parte de Antalya, na Turquia, onde estava com seu ex-clube, rumo a Istambul. De lá, segue para Lisboa e, na madrugada de quinta-feira (20), embarca para o Rio de Janeiro, onde deve chegar à noite. O Vasco ainda vai informar o horário oficial da chegada.

Ele fez praticamente toda sua base no Manchester City, chegando para o time sub-17, em 2016. Passou por todas as categorias, mas não estreou profissionalmente pelo clube. Em 2020, deixou a Inglaterra para atuar no Racing, em seu país natal. De lá, esteve emprestado ao Huracán, em 2022, onde chamou a atenção do futebol russo.

