Autor de um gol e uma assistência, Sanchez celebra classificação antecipada do Volta Redonda

O Volta Redonda, assim como o Flamengo, são as únicas equipes que se classificaram antecipadamente para as semifinais do Campeonato Carioca. Com os mesmos 20 pontos, o Rubro-Negro chega como líder na última rodada por conta dos critérios de desempate.

A classificação do Voltaço se confirmou após a vitória por 3 a 1 diante do Sampaio Corrêa no último domingo (16). Com um gol e uma assistência, o lateral-esquerdo Sanchez foi o grande nome do jogo.