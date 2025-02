Alianza vence Boca Juniors no jogo de ida da 2ª fase eliminatória da Libertadores

Gol de Ceppelini logo aos três minutos, em falha da defesa argentina, põe peruanos em vantagem para o jogo da volta, em Buenos Aires / Crédito: Jogada 10

Deu Alianza nesta terça-feira, 18/2, no duelo com o Boca Juniors pela partida de ida da 2ª fase da Libertadores. Muito superior no primeiro tempo e mantendo o jogo equilibrado na etapa final, o time peruano mereceu o triunfo por 1 a 0, com gol de Ceppelini ainda na etapa inicial. O duelo rolou na casa do Alianza, o Alejandro Villanueva, em Lima, quase lotado (34 mil lugares). O jogo de volta ocorrerá no dia 25/2, em La Bombonera, na Argentina. O Alianza se classifica com o empate. Caso o Boca vença por um gol, decisão por pênaltis. Se os argentinos vencerem por dois ou mais gols, avançam. Quem passar deste mata-mata enfrentará na terceira fase o vencedor do duelo entre Santa Fe x Iquique (deu Iquique na ida, 2 a 1).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Alianza domina o Boca No primeiro tempo, o Boca Juniors, com muitos desfalques, só deu um chute perigoso a gol com Alarcón, mas defendido por Viscarra. No entanto, no primeiro tempo, a superioridade foi toda do Alianza Lima, que conseguiu abrir o placar logo aos quatro minutos. Isso aconteceu devido a uma falha coletiva de toda a defesa argentina. Um lateral cobrado na área encontrou Noriega, que chutou de forma fraca. Marchesín, no entanto, deixou a bola passar e parecia estar cometendo um erro, mas conseguiu se recuperar e evitar o gol, espalmando a bola. Contudo, no rebote, Ceppelini aproveitou e mandou para a rede.