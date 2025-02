Time sub-20 do Fluminense se reapresenta e técnico projeta temporada

Com atletas que disputaram a Copinha e outros que participaram da pré-temporada do time profissional, a equipe sub-20 do Fluminense se reapresentou nesta segunda-feira (17) para o início da temporada no CT Vale das Laranjeiras. Além de realizar avaliações fisiológicas, o grupo se reuniu no auditório do centro de treinamento e foi recepcionado pelo diretor-executivo de futebol de base, Antônio García, pelo técnico Rômulo Rodriguez e pelo restante da comissão técnica.

Com um calendário repleto de competições, o sub-20 do Fluminense tem compromissos marcados já para o mês de março, com as disputas do Campeonato Brasileiro, Copa Rio e de um torneio preparatório organizado pela Fifa. O técnico Rômulo Rodriguez comentou sobre a reapresentação e projetou a temporada da equipe.