Talles Magno mira renovação no Corinthians e avisa: ‘Quero ser titular’

Talles Magno vem decidindo cada vez mais com a camisa do Corinthians. Contra a Portuguesa, no último sábado (15/02), o atacante marcou um gol e deu uma assistência no empate em 2 a 2, no Pacaembu. Contudo, o jogador quer mais. O artilheiro do Timão no Campeonato Paulista mira a renovação com o clube e reforçou o desejo de ser titular.