Santos fica no aguardo de Deivid Washington após o final do Sul-Americano Sub-20

Atacante estava junto com o elenco que conquistou o título com a seleção na Venezuela e será o 11º reforço do Peixe para a temporada

O Brasil conquistou o Sul-Americano Sub-20 no último domingo (16) e fez a festa dos jogadores na Venezuela. Com o título e o final do campeonato, os jogadores começarão a temporada nos seus clubes e alguns deles possuem novos rumos. É o caso de Deivid Washington, que é aguardado pelo Santos nos próximos dias.

O atacante, revelado pelo Peixe, retorna à Vila Belmiro emprestado pelo Chelsea. O jogador tem contrato com os Blues até 2029 e não está nos planos do clube londrino para a temporada, que vê com bons olhos a operação.