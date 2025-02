Relembre última partida de Rayan pelo Vasco

Atacante foi titular na estreia de Felipe Maestro como técnico interino; agora, volta da Seleção sub-20 como campeão sul-americano / Crédito: Jogada 10

O atacante Rayan, enfim, está de volta aos relacionados do Vasco. O jogador de 18 anos recém conquistou o título sul-americano sub-20 pela Seleção Brasileira e, assim, pode reforçar a equipe cruz-maltina, que tanto sente falta de um jogador de velocidade. A última partida que Rayan realizou pelo Gigante da Colina foi em 1º de dezembro, em empate por 2 a 2 contra o Atlético-GO, pela 36ª rodada do Brasileirão, em São Januário. Na ocasião, ele foi titular do time que tinha como técnico o interino e estreante Felipe Maestro, diretor técnico do clube. Na melhor chance do Vasco na etapa inicial, Rayan soltou o pé esquerdo e quase fez um golaço, obrigando o goleiro Ronaldo a ótima defesa.

Aos 45+3′ do primeiro tempo, após sofrer um choque de cabeça com Guilherme Romão, porém, deixou o campo e sequer voltou do intervalo. O Vasco, no entanto, não fez uso da substituição por suspeita de concussão. O jogador teve dificuldades para se dirigir ao vestiário, necessitando de ajuda de um funcionário da comissão técnica para caminhar, mas não assustou, saindo por precaução. Não à toa, surgiu entre os relacionados nos jogos seguintes, contra Atlético-MG (vitória por 2 a 0) e Cuiabá (triunfo por 2 a 1), nas rodadas 37 e 38 do Brasileirão, respectivamente. Nos jogos em questão, porém, não foi a campo, ficando como substituto não utilizado. Campeão pela Seleção sub-20 Após o fim da temporada, o jogador descansou, mas se apresentou à Seleção sub-20 no dia 7 de janeiro de 2025, na Granja Comary, para a preparação para o Sul-Americano. Ele atuou nas nove partidas da campanha vitoriosa da Canarinho, marcando dois gols (ambos no hexagonal final) e ajudando no título. Foi titular sete vezes, atuando em 557 minutos (média de 61,8 por partida).