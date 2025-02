Pedrinho se torna o segundo jogador a ser bicampeão do Sul-Americano Sub-20

Jogador já tinha feito parte da campanha vitoriosa em 2023, na Colômbia, e agora ficou com mais um título do torneio continental da categoria

Depois de um início conturbado, a Seleção Sub-20 conquistou o Sul-Americano da categoria ao bater o Chile por 3 a 0, em Puerto La Cruz. Assim, o capitão Pedrinho se tornou o segundo brasileiro a erguer a taça do torneio na história e celebrou o título com seus companheiros.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vale lembrar que o primeiro atleta a ser bicampeão do torneio foi o meio-campista Zé Eduardo, que ganhou as edições de 2009, na Venezuela, e 2011, no Peru. Dessa forma, ele iniciou a carreira no Cruzeiro, passou por Bragantino e Boavista-RJ e jogou no futebol de Itália, Grécia, Noruega, Suíça, Holanda e Lituânia.