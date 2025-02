Otávio e Everaldo, reforços do Fluminense, chegam ao Rio

Novas contratações do Tricolor desembarcaram nesta segunda-feira (17) para realizar exames e assinar contrato com o clube

O volante Otávio, ex-Atlético-MG, e o atacante Everaldo, ex-Bahia, desembarcaram no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (17), para realizar exames e assinar seus respectivos contratos com o Fluminense.

Assim, o Tricolor pode apresentar oficialmente as novas peças do elenco nos próximos dias. O volante de 30 anos acertou com o clube por quatro temporadas. Por outro lado, o centroavante de 33 anos assinará até o fim de 2026.