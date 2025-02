Nathan conquista título da Seleção como presente de aniversário

Novo reforço do Botafogo comemorou 20 anos no dia em que o Brasil conquistou mais um título do Sul-Americano Sub-20 / Crédito: Jogada 10

A noite do último domingo (16) ficará na memória de todos os jogadores da Seleção Sub-20. Depois da vitória contra o Chile e o tropeço da Argentina, o Brasil conquistou o título do Sul-Americano Sub-20. Dentre o elenco, estava Nathan, reforço do Botafogo vindo do Grêmio para a temporada, que completou 20 anos no dia da conquista. Já com o troféu em mãos, o jogador afirmou estar muito contente e que viveu um dos momentos mais felizes da sua vida.

"Estou muito contente. Foi uma oportunidade muito grande para mim e meus companheiros. Estou muito feliz por comemorar o meu aniversário com eles. É um dos momentos mais felizes da minha vida estar aqui junto com eles e ainda ganhando um título com a Seleção", comemorou.