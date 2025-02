Milan x Feyenoord: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam no jogo de volta dos playoffs da Champions. Time holandês conta com a vantagem do empate / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar nos playoffs da Champions 2024/25. Nesta terça-feira (18), Milan e Feyenoord se enfrentam às 14h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão, para definir quem avança às oitavas de final da principal competição de clubes do planeta. No jogo de ida, o time holandês venceu por 1 a 0 e agora conta com a vantagem do empate para seguir no torneio. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na TNT (TV fechada) e Max (streaming).

Como chega o Milan O Milan vai para o tudo ou nada nesta terça-feira e precisa vencer por ao menos um gol de diferença para forçar a prorrogação. Em caso de vitória por dois ou mais gols, os italianos confirmam a classificação para as oitavas de final. O time não faz uma grande temporada, mas teve certa evolução desde a chegada do técnico português Sergio Conceição, ex-Porto. Dessa maneira, o Milan é apenas o 7º colocado do Campeonato Italiano e terá um duelo decisivo no San Siro para o treinador ter uma sequência de trabalho mais tranquila. Loftus-Cheek, Emerson Royal e Alessandro Florenzi, lesionados, são as baixas confirmadas do Milan.

Como chega o Feyenoord O Feyenoord também faz uma temporada irregular, mas está com a vantagem do empate para eliminar um gigante do futebol europeu e seguir vivo na Champions. No Campeonato Holandês, o time é apenas o 4º colocado, atrás de Ajax, PSV e Utrecht. Além disso, na última rodada da liga nacional, o Feyenoord ficou no empate sem gols diante do NAC Breda, com alguns jogadores poupados de olho no jogo desta terça-feira. A esperança do Feyenoord fica por conta do brasileiro Igor Paixão, que vem de boas atuações e tem oito gols na temporada. O atacante, inclusive, marcou o gol da vitória holandesa no jogo de ida.