Firmino marca, Al-Ahli vence mais uma e segue invicto na Champions da Ásia

Já classificado para as oitavas de final da competição, time derrota Al Gharafa e mantém liderança do grupo

Com um quarteto de ataque de qualidade e muito ofensivo, formado pelo argelino Mahrez, pelo inglês Ivan Toney e pelos brasileiros Roberto Firmino e Galeno, o Al-Ahli voltou a vencer pela Champions da Ásia nesta segunda-feira (17). Já classificado para as oitavas de final, o time venceu o Al Gharafa por 4 a 2, com direito a um gol de cada um, e manteve a invencibilidade na competição.

Precisando de uma vitória por ainda sonhar com uma das vagas do Grupo A, o Al Gharafa surpreendeu os donos da casa ao sair na frente, com um gol de pênalti de Joselu logo aos 6 minutos de jogo. Ivan Toney, porém, deixou tudo igual aos 26’, cabendo a Firmino marcar o gol da virada com assistência do também brasileiro Ibañez, zagueiro ex-Fluminense. Galeno ainda faria mais um aos 44’.