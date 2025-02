Corinthians consegue aumento da capacidade da Neo Química Arena

O Corinthians conseguiu um novo laudo de segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo terá aumento na Neo Química Arena. O clube vai incluir 1.060 lugares no estádio, que agora passa a ter uma capacidade para 48.905 pessoas no total. O comunicado da diretoria do Timão, aliás, diz que esse é um aumento para o primeiro momento.

O aumento da capacidade do estádio, afinal, é uma promessa de campanha do presidente Augusto Melo. O mandatário corintiano já admitiu o interesse em um estádio para 70 mil pessoas. Aliás, no clássico entre Corinthians e Santos, na última quarta, o público pagante foi de 47.695 pagantes, um recorde para jogos do time no estádio.