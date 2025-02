Barcelona vence Rayo Vallecano e assume liderança do Espanhol

Time catalão aproveita tropeços de Real Madrid e Atlético nesta 24ª rodada para voltar ao topo da tabela / Crédito: Jogada 10

O Barcelona é o novo líder do Campeonato Espanhol 2024/25. Nesta segunda-feira (17), o Barça venceu o Rayo Vallecano por 1 a 0, com gol de pênalti marcado por Robert Lewandowski, na partida de encerramento da 24ª rodada de La Liga. Dessa maneira, o Barcelona aproveitou os tropeços de Real Madrid e Atlético nesta rodada, que empataram seus jogos, e assumiu a liderança pelo saldo de gols, com os mesmos 51 pontos do clube merengue. Os Colchoneros estão na terceira posição, com 50.

Ao mesmo tempo, o Barcelona acabou com a sequência de nove jogos de invencibilidade do Rayo Vallecano, a melhor da história do clube em La Liga.

O Rayo Vallecano vive sua melhor sequência invicta na história de La Liga e não perde há nove jogos. Além disso, Lewandowski chegou aos 20 gols nesta edição do Espanhol e é o artilheiro isolado, com três a mais que Mbappé, do Real Madrid. O atacante polonês, inclusive, briga pela chuteira de ouro do futebol europeu, com 32 gols na temporada, somando todas as competições.