Atlético finaliza preparativos para a Copa do Brasil e perde jogador no meio-campo

Otávio está a caminho do Fluminense e não viajou com a delegação para finalizar a negociação com o Tricolor

O Atlético concluiu os preparativos para o confronto contra o Tocantinópolis, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida acontecerá nesta terça-feira (18), às 18h (de Brasília), fora de Belo Horizonte. O elenco realizou o último treino na Cidade do Galo na manhã desta segunda, mas o time terá uma baixa importante.

O volante Otávio não embarcou com a delegação e foi liberado pela diretoria para continuar as negociações com o Fluminense. O técnico Cuca, inclusive, revelou em coletiva no último fim de semana que as condições e a duração do contrato oferecido pelo clube carioca eram muito atrativas para a saída do jogador.