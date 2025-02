São Bernardo x Guarani, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo, 16/2, às 14h30 (de Brasília), no 1º de Maio, em São Bernardo, o time da casa enfrenta o Guarani pelo Paulistão. Trata-se de um duelo de líderes. O São Bernardo tem 19 pontos e está na ponta do equilibrado Grupo S, que conta com a Ponte (18 pontos) e o Palmeiras (16) em seus calcanhares. O Guarani tem 11 pontos, mas é o líder do Grupo B. Como esta é a chave com todas as equipes emboladas, é essencial para o Bugre vencer e manter seu posicionamento para alcançar as quartas. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, com Ricardo Froede no comando e, depois, na narração deste duelo decisivo.