Fiorentina tropeça de novo no Italiano: derrota em casa para o Como

Com o resultado, portanto, os Larians chegam a 25 pontos e pulam para a 13ª colocação. Já o time de Florença, que não contou com Moise Kean, conhece sua segunda derrota consecutiva. Segue, assim, em sexto lugar, estacionado nos 42 somados.

A Fiorentina decepcionou seus torcedores ao perder por 2 a 0 para o Como neste domingo (16), pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Diao e Nico Paz anotaram os gols no Estádio Artemio Franchi em jogo que teve Fàbregas como um dos destaques em Florença.

A Fiorentina encontrou dificuldades diante da retaguarda consistente do Como, ainda mais com a ausência do seu atacante, Moise Kean. Os donos da casa tentaram surpreender o goleiro Butez com contragolpes que não surtiram efeito. O Como, por outro lado, não se intimidou e tomou a iniciativa das ações. Assim, Diao aproveitou jogada de Caqueret em profundidade e abriu o placar de cabeça.

O fraco desempenho da Fiorentina levou Palladino a promover mudanças táticas na equipe no segundo tempo com as entradas de Gudmundsson e Colpani nos lugares de Zaniolo e Cataldi, respectivamente. Assim, Beltran foi deslocado para o centro do ataque, mas o time não ganhou ritmo. A Viola aumentou a marcação alta, mas não teve êxito diante de um Como bem organizado e com a posse. Sem conseguir pressionar o rival, o castigo chegou com Nico Paz, que foi lançado por Da Cunha e finalizou para definir o triunfo dos Larians.

Jogos da 25ª rodada

Sexta-feira (14/2)

Bologna 3×2 Torino

Sábado (15)

Atalanta 0x0 Cagliari

Lazio 2×2 Napoli

Milan 1×0 Verona

Domingo (16)

Fiorentina 0x2 Como

Monza 0x0 Lecce

Udinese 3×0 Empoli

Parma x Roma – 14h

Juventus x Inter de Milão – 16h45

Segunda-feira (17)

Genoa x Venezia – 16h45

