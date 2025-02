Filipe Luís condena atitude de Wesley no fim do clássico

Lateral direito do Flamengo irritou atletas do Vasco no fim do jogo com troca de passes considerada desrespeitosa / Crédito: Jogada 10

O Flamengo assegurou a vaga na semifinal do Campeonato Carioca vencendo o Vasco por 2 a 0, com gols de Bruno Henrique, de pênalti, e Everton Cebolinha, neste sábado (15), no Maracanã. Na entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís enfatizou a confiança da equipe e criticou a conduta de Wesley. Próximo ao final do jogo, os jogadores adversários se irritaram com o lateral, alegando falta de respeito ao fazer um passe olhando para um lado enquanto virava o rosto para o outro. O treinador rubro-negro apontou um equívoco na postura do lateral, atribuindo-a à inexperiência. Na entrevista pós-jogo, Wesley zombou de Philippe Coutinho, sugerindo que o vascaíno estava “chateado por ter perdido”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O jogo estava limpo, até aquele lance aos 95 minutos. Gosto de jovens ousados, que vão para cima, mas sem desrespeitar. É normal, eu já fiz muito isso. Já estive no lugar dele, a gente aprende. Geralmente são os mais jovens que passam por isso, especialmente em clássicos. Foi um jogo limpo, com total respeito, ao contrário do clássico contra o Botafogo. Tenho máximo respeito pelos jogadores do Vasco. Vencemos no mérito, o jogo foi todo na bola”, comentou Filipe Luís.