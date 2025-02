CSKA encerra negociação e Lorran segue no Flamengo

De acordo com Rubro-Negro, clube russo não chegou a um acordo com representantes do jogador e decidiu encerrar as negociações / Crédito: Jogada 10

Após algumas semanas de negociação para Lorran deixar o clube carioca a caminho do CSKA Moscou, o Rubro-Negro informou na noite deste domingo (16) que as tratativas estão encerradas porque o staff do jogador não entrou em acordo com CSKA Moscou. “O Clube de Regatas do Flamengo informa que recebeu um documento do CSKA Moscou, da Rússia, comunicando o encerramento das negociações pelo atleta Lorran, após não chegar a um acordo com seus representantes. Dessa forma, Lorran permanecerá à disposição do Flamengo”, diz o comunicado.

Segundo o "ge", Lorran tinha autorização para viajar apenas com o contrato assinado. No entanto, o CSKA não enviou o documento e, por isso, ele não embarcou na manhã deste domingo – mas chegou a ir até o aeroporto. Horas depois, o Rubro-Negro recebeu o documento do fim das negociações.