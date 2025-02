Tottenham x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Domingo de clássico na Inglaterra: Tottenham x Manchester United. O duelo, válido pela 26ª rodada da Premier League, será às 13h30 (de Brasília), no Tottenham Stadium. No papel, é um jogo de titãs, dois dos seis grandes clubes da Inglaterra. Na prática, é o jogo das duas maiores decepções da temporada. O time da casa entrou na rodada em 14º lugar, com 27 pontos. O United, dono da maior torcida inglesa, entrou como 13º colocado, com 29 pontos.

O Tottenham, além de ir mal na Premier League, já caiu na Copa da Liga Inglesa (derrota para o Liverpool por 4 a 0) e vem de eliminação na Copa da Inglaterra (perdeu para o Aston Villa por 2 a 1). O United caiu para o Tottenham nas fases iniciais da Copa da Liga Inglesa, seguiu vivo na Copa da Inglaterra e, assim como o Tottenham, vai bem na Liga Europa.