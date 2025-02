Série D de 2026 começa a ganhar forma

Quatro dos 64 times já garantiram classificação na quarta divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem

Com os estaduais chegando ao fim (o Mineiro, por exemplo, já está nas semifinais), a Série D de 2026 está ganhando forma. Aliás, quatro times já se garantiram na quarta divisão do torneio nacional no ano que vem. São eles: Cianorte (PR), Betim (MG), Uberlândia (MG) e Democrata VG (MG).

Bahia, Ceará, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais têm 3 vagas cada. Por outro lado, há estados com apenas duas e até com uma vaga – casos de Amapá, Rondônia, Roraima, Mato Grosso do Sul e Amapá. Os demais, portanto, têm duas vagas.

