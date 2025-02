Santos x Água Santa: onde assistir, escalações e arbitragem

Com Neymar novamente em campo na Vila Belmiro, Peixe tenta a primeira vitória desde o retorno do craque ao clube

Novamente com Neymar em campo, o Santos enfrenta o Água Santa neste domingo (16), às 20h30, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Campeonato Paulista. Desde que o craque voltou ao clube que o revelou, o time ainda não venceu. Desse modo, ocupa a terceira posição do Grupo B, com nove pontos, e precisa da vitória para seguir com chances de classificação à próxima fase. Contudo, o adversário parece sob medida, já que faz uma das piores campanhas da competição, somando apenas seis pontos.

Onde Assistir

A TNT e a Max transmitem ao vivo.