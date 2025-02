Real Madrid não sai do empate, fora de casa, com o Osasuna

Mbappé põe Merengues na frente. Mas o time, com dez desde o fim do 1º tempo (Bellingham expulso), cede a igualdade / Crédito: Jogada 10

O Osasuna, neste sábado, 15/2, fez um bom jogo diante do Real Madrid, em seus domínios, o El Sadar, em Pamplona, e empatou em 1 a 1 contra o líder do Campeonato Espanhol. Este jogo, pela 24ª rodada de La Liga, teve o Real saindo na frente com Mbappé. Mas, como Bellingham foi expulso por reclamação ainda no primeiro tempo, o time da casa ganhou motivação e conseguiu o empate com Budimir, cobrando pênalti no segundo tempo. Com 51 pontos, o Real Madrid — em seu terceiro jogo sem vencer na competição — manteve a liderança. Porém, como o Atlético de Madrid ainda jogará nesta rodada e tem 49 pontos, os Merengues podem cair para o 2º lugar. O Osasuna, que soma 32 pontos com o empate, ocupa uma excelente 7ª posição.

Apesar de jogar em território do rival, o Real Madrid dominou os 20 primeiros minutos. Vini Jr. flutuou muito e trocou de posição com Mbappé. O melhor do mundo reclamou de um pênalti não marcado (a bola bateu no braço de um rival que tentou cortar a bola com um carrinho na área). Depois, Vini perdeu um gol feito quando cabeceou, livre, um cruzamento de Mbappé.