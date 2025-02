Português: Sporting tropeça no Arouca e perde vantagem na liderança

O Sporting tropeçou em casa e ficou no empate por 2 a 2 contra o Arouca, neste sábado (15), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Português. Os visitantes abriram o placar com Rui Silva (contra), no início do jogo, mas o Leão empatou com Conrard Harde, poucos minutos depois. Antes do intervalo, Henrique Araújo, de pênalti, recolocou o Arouca em vantagem no placar. Na segunda etapa, após a expulsão de Hjulmad, Francisco Trincão ainda conseguiu buscar o empate para os donos da casa, que viram a vantagem na liderança diminuir.

Dessa maneira, o Sporting chegou aos 52 pontos após o segundo empate consecutivo na liga portuguesa. No entanto, o Leão viu o Benfica vencer na rodada e chegar aos 50 pontos, em segundo lugar. Assim, apesar do tropeço, o Sporting lidera o Campeonato Português com dois pontos a mais que seu rival.