Morre Pinto da Costa, ex-presidente do Porto por 42 anos

Mítico dirigente português tinha 87 anos e comandou os Dragões entre 1982 e 2024. O dirigente com mais títulos na história do futebol

O dia 14 de fevereiro de 2025 ficará na história do futebol português como a data da morte de uma lenda. Afinal, morreu o mais longevo presidente de clube e o detentor do maior número de títulos à frente de um time em todos os tempos no futebol mundial. Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa foi presidente do Porto FC durante 42 anos e conquistou 69 títulos. Foi o único pentacampeão no país.

Pinto da Costa lutava contra um câncer na próstata há três anos. Mas a doença se agravou e ele morreu na sexta-feira, aos 87 anos, deixando um legado gigantesco no mundo da bola.