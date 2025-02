Meia improvisado no ataque garante a vitória do Arsenal no Inglês

Gunners, fora de casa, empatavam em 0 a 0 com o Leicester até que o treinador colocou o Espanhol em campo. Ele fez os gols do 2 a 0 / Crédito: Jogada 10

O Arsenal suou para conseguir, na manhã deste sábado, 15/2, uma excelente vitória sobre o Leicester, por 2 a 0, com gols de Merino. Os londrinos jogaram fora de casa, no King Power Stadium, e mesmo com problemas no ataque, devido a muitos jogadores machucados (Havertz, por exemplo, só volta na próxima temporada) encontraram dificuldade para furar a defesa do rival, conseguindo abrir o placar aos 36 minutos da etapa final e ampliar cinco minutos depois. Graças ao espanhol Merino, um apoiador que entrou aos 24 da etapa final e foi improvisado no ataque. Para os Gunners, esta vitória foi essencial para mantê-los ainda sonhando em alcançar o líder Liverpool. Afinal, o time chegou aos 53 pontos, contra 57 dos Reds (que ainda jogam na rodada). O Leicester segue na sua luta para escapar do rebaixamento. Tem 17 pontos e é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, dois atrás do primeiro fora da degola, o Wolverhampton (que ainda joga na rodada). Este foi sua quinta derrota seguida em casa (e o time não fez gol em nenhum desses jogos).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como foi a vitória do Arsenal O Arsenal, com o ataque reserva, não conseguia sucesso, exceto por um lance de Trossard. Praticamente só assustou com chuveirinhos e lances de bolas quase sempre buscando cabeçadas do zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães. O Leicester, depois de começar bem, decaiu, mas se aventurou no ataque na reta final e quase fez o gol nos acréscimos, quando Ndidi escorou um cruzamento da esquerda e a bola passou raspando a trave esquerda do gol de Raya.