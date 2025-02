Lazio e Napoli empatam no Italiano

Em grande partida no Estádio Olímpico de Roma, Lazio e Napoli ficaram no empate por 2 a 2, neste sábado (15). Em partida válida pela 25ª rodada do Italiano, o líder Napoli vencia o jogo até os 42 minutos do segundo tempo, com gols de Raspadori e Adam Marusic (contra), mas os donos da casa buscaram o empate com gol de Boulaye. Antes, Gustav Isaksen havia aberto o placar.

Dessa maneira, o Napoli chegou ao terceiro empate consecutivo no Campeonato Italiano e pode perder a liderança no decorrer desta 25ª rodada. Isto porque a equipe chegou aos 56 pontos, mas a vice-líder Inter de Milão, que enfrenta a Juventus neste domingo (16), pode assumir o topo da tabela em caso de vitória no clássico.