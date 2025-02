Kayke comete gafe em entrevista após gol pelo Botafogo

Atacante do Botafogo garantiu o empate em 1 a 1 com o Boavista, neste sábado (15), pela penúltima rodada do Campeonato Carioca / Crédito: Jogada 10

Autor do gol de empate do Botafogo diante do Boavista, o atacante Kayke cometeu uma gafe na tradicional entrevista pós-jogo. Afinal, ele afirmou que o Glorioso perdeu o duelo válido pela 10ª e penúltima rodada do Campeonato Carioca. “Muito feliz pelo gol. Estou triste pela derrota… [é corrigido pelo repórter] Não! É, pela derrota não, pelo empate. Se eu pudesse trocar meu gol pela vitória ficaria muito feliz, porque é uma equipe que trabalha muito”, comentou Kayke.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Com o resultado, o Botafogo caiu para a quinta colocação, com 13 pontos em 10 jogos (resta uma rodada). Assim, o Glorioso corre risco de ficar de fora das semifinais da competição. Este, curiosamente, foi apenas o primeiro empate do Bota na temporada. Assim, o time carioca definirá a sua vida na competição na última rodada, quando visita o Vasco, no domingo (23), às16h.