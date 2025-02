Juventus x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em clássico válido pela 25ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25 / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo grande no Campeonato Italiano 2024/25. Neste domingo (16), Juventus e Inter de Milão se enfrentam às 16h45 (de Brasília), em partida válida pela 25ª rodada do Calcio. O clássico acontece no Allianz Stadium, casa da Juve em Turim. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega a Juventus A Juve faz uma temporada irregular e está na 5ª posição, com 43 pontos. Porém, o momento da equipe é bom, com duas vitórias consecutivas no Campeonato Italiano, além de ter vencido o PSV nos playoffs da Champions no meio da semana. Ou seja, o time italiano está a um empate de conquistar a classificação para as oitavas de final do principal torneio de clubes do futebol europeu. Mesmo com a sequência de partidas decisivas, a expectativa é que o técnico Thiago Motta não poupe jogadores neste domingo e enfrente a Inter com força máxima. Contudo, o brasileiro Douglas Luiz se lesionou durante treinamento e está fora do clássico. Assim, ele se junta aos já lesionados Bremer, Milik, Kalulu e Cabal.

Como chega a Inter de Milão Por outro lado, a Inter é a vice-líder do Calcio, com 54 pontos e ainda na briga pelo título nacional. Isto porque a diferença para o líder Napoli, no início desta 25 rodada, é de apenas um ponto. Já na Champions, os italianos conquistaram a classificação direta para as oitavas de final e tiveram a semana inteira para treinar de olho na Juve. A boa notícia para o técnico Simone Inzaghi fica por conta dos retornos de Dumfries e Dimarco após ficarem de fora na última rodada do Italiano. Por fim, a única dúvida na equipe é o atacante Marcus Thuram, por motivos clínicos.